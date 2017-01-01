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01. 01. 2017

Атаку в Стамбуле назвали терактом, 35 жертв − СМИ

 
Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что во время нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли не менее 35 человек, еще 40 ранены, передает Reuters.
 
Он также сообщил, что нападение совершил один человек, а не двое, как сообщалось ранее турецкими телеканалами.
 
CNN Turk информирует, что Шахин назвал нападение террористическим актом.
 
"Это террористическая атака", − сказал мэр. По его словам, преступник выстрелил в полицейского и мирного жителя, прежде чем начать стрельбу внутри ночного клуба.
 
При этом есть данные, что в сейчас преступник находится внутри ночного клуба и заперся в одном из помещений.
 
AFP cообщает, что посетители ночного клуба после нападения в панике прыгали в пролив Босфор.
 
Напомним, ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакой расположен на европейской стороне Стамбула. Нападавший в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, а затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
 
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате нападения.

Источник: korrespondent.net

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