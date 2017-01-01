Атаку в Стамбуле назвали терактом, 35 жертв − СМИ

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что во время нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли не менее 35 человек, еще 40 ранены, передает Reuters.

Он также сообщил, что нападение совершил один человек, а не двое, как сообщалось ранее турецкими телеканалами.

CNN Turk информирует, что Шахин назвал нападение террористическим актом.

"Это террористическая атака", − сказал мэр. По его словам, преступник выстрелил в полицейского и мирного жителя, прежде чем начать стрельбу внутри ночного клуба.

При этом есть данные, что в сейчас преступник находится внутри ночного клуба и заперся в одном из помещений.

AFP cообщает, что посетители ночного клуба после нападения в панике прыгали в пролив Босфор.

Напомним, ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакой расположен на европейской стороне Стамбула. Нападавший в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, а затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате нападения.

Источник: korrespondent.net