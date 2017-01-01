Facebook восстановил аккаунт Санта Клауса

Facebook восстановил аккаунт жителя городка Норт-Поул (Северный полюс) на Аляске, который был заблокирован, поскольку менеджеры соцсети не поверили, что его обладатель действительно живет в таком населенном пункте и носит имя Санта Клаус, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету.

Клаус заявил, что ему не предоставляли объяснений по поводу блокировки аккаунта. Он считает, что руководство социальной сети не поверило, что речь идет о реальном Санта Клаусе, живущем на Северном полюсе.

Для восстановления странички, Клаус предоставил различные документы, подтверждающие его личность, в том числе водительские права и приказ о назначении в городской совет Норт-Поула.

В Facebook за ошибку извинились.

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Источник: korrespondent.net