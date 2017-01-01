В энергосети США не вторгались хакеры

Министерство внутренней безопасности США не подтвердило вторжение хакеров в энергетическую сеть США, передает агентство Вloomberg.

Ранее издательство The Washington Post сообщило про обнаружение вредоносной программы в системе электроэнергетической компании Burlington Electric. В причастности заподозрили российски хакеров.

Однако позже компания заявила, что после проверки компьютеров вредоносная программа была обнаружена лишь на одном ноутбуке, не связанном с энергетической сетью.

Напомним, в октябре США обвинили Россию в организации хакерских атак с целью повлиять на выборы Америке.

Позже президент США Барак Обама объявил санкции РФ за вмешательство в выборы и выслал из страны 35 российских дипломатов.

Порошенко обвинил Россию в кибервойне

Источник: korrespondent.net