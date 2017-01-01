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01. 01. 2017

В энергосети США не вторгались хакеры

 
Министерство внутренней безопасности США не подтвердило вторжение хакеров в энергетическую сеть США, передает агентство Вloomberg.
 
Ранее издательство The Washington Post сообщило про обнаружение вредоносной программы в системе электроэнергетической компании Burlington Electric. В причастности заподозрили российски хакеров.
 
Однако позже компания заявила, что после проверки компьютеров вредоносная программа была обнаружена лишь на одном ноутбуке, не связанном с энергетической сетью.
 
Напомним, в октябре США обвинили Россию в организации хакерских атак с целью повлиять на выборы Америке.
 
Позже президент США Барак Обама объявил санкции РФ за вмешательство в выборы и выслал из страны 35 российских дипломатов.
 
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Источник: korrespondent.net

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