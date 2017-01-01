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01. 01. 2017

В ОАЭ состоялся грандиозный салют

В Дубае возле самого высокого здания в мире – небоскреба Burj Khalifa в первые секунды нового года проходило грандиозное шоу фейерверков, сообщает Gulf News.

Тысячи зрителей собрались посмотреть восьмиминутное представление.

Пиротехнические установки были расположены в 23 точках вокруг небоскреба. 

Ранее сообщалось, что в 2017 году в полиции Дубая появится первый робот-полицейский. 

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Источник: korrespondent.net

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