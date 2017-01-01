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01. 01. 2017

Разведка США предупреждала о теракте − владелец атакованного клуба

 
Владелец клуба Reina, где произошла стрельба в новогоднюю ночь, заявил, что разведка США предупреждала о готовящемся нападении, сообщает Hurriyet.
 
"Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это", − рассказал газете владелец клуба Мехмет Коджарслан.
 
Поинформации газеты, нападавший стрелял из автомата Калашникова.
 
Полиция оцепила здание клуба, ведется патрулирование со стороны моря.
 
Ранее сообщалось, что на ночной клуб в Стамбуле совешено вооруженное нападение.
 
В результате атаки погибли не менее 35 человек.

Источник: korrespondent.net

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