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01. 01. 2017

В Стамбуле ликвидировали напавшего на ночной клуб

 
Полиция ликвидировала террориста, который совершил вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле, пишет Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.
 
Сотрудник издания на месте инцидента сообщает, что полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.
 
Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь неизвестный в костюме Санта Клауса расстрелял людей в ночном клубе. 
 
Погибли не менее 35 человек, еще 40 получили ранения.
 
Владелец клуба заявил, что спецслужбы США предупреждали о возможном теракте.

Источник: korrespondent.net

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