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01. 01. 2017

Трамп сомневается, что РФ причастна к кибератакам

 
Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибератаки в США, передает Reuters.
 
По его словам, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой".
 
Трамп заявил, что знает многое о деле "русских хакеров", чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе.
 
Избранный президент США также выразил надежду, что у США будут "отличные отношения" с многими странами, включая Россию и Китай.
 
Также он оставил открым вопрос возможной встречи с президентом Тайваня, если она прибудет с визитом в США после его инаугурации.
 
Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов.
 
29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.
 
 

Источник: korrespondent.net

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