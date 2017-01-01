Трамп сомневается, что РФ причастна к кибератакам

Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибератаки в США, передает Reuters.

По его словам, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой".

Трамп заявил, что знает многое о деле "русских хакеров", чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе.

Избранный президент США также выразил надежду, что у США будут "отличные отношения" с многими странами, включая Россию и Китай.

Также он оставил открым вопрос возможной встречи с президентом Тайваня, если она прибудет с визитом в США после его инаугурации.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов.

29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net