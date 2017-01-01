Итоги 31.12: Сенаторы в АТО, встреча Нового года

Президент Украины поздравил жителей страны с Новый годом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им мира, победы, благополучия и единства. "Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но худшее в экономике − позади", − отметил глава государства в новогоднем видеообращении.

Нафтогаз получил 500 миллионов долларов кредита

Компания Нафтогаз получит кредитную линию на 500 миллионов долларов под гарантию Всемирного банка для покупки и закачки газа.

Кредитная линия будет действовать четыре года: два года на закупку газа и еще два – на погашение кредита.

Президент Украины привез сенаторов из США на Донбасс

Петр Порошенко привез американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар в район Широкино 31 декабря.

Президент пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил воинов с Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

Отметим, что во время пребывания в Мариуполе американский сенатор Джон Маккейн, заявил, что Украина сможет вернуть свои земли в 2017 году.

"В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", – сказал Маккейн.

В Генпрокуратуре заявили, что вернули Украине две Андорры

В течение 2016 года Генеральная прокуратура Украины сумела вернуть в собственность государства 94 тысячи гектаров земли. сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, эта земля была возвращена во время судебных процессов.

На Донбассе за 2016 год погибли более 200 военных

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2016 году на Донбассе погибли 211 военных ВСУ.

Также президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта, который, по его словам, оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели.

Совбез ООН поддержал резолюцию РФ по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал предложенную Россией резолюцию о прекращении огня в Сирии.

Резолюция предлагает как можно скорее организовать доставку гуманитарной помощи по Сирии и призывает к урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

Отметим, что Украина поддержала данную резолюцию в Совбезе ООН.

Трамп поздравил с Новым годом всех, включая врагов Избранный президент США Дональд Трамп 31 декабря поздравил американцев, а также своих недоброжелателей с наступающим Новым годом в Twitter. "Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так плохо, что теперь не знает, что делать. С любовью", – написал Трамп. Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2016 г.

Источник: korrespondent.net