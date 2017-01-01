Стрельба в Стамбуле: погибли 39 человек

В результате стрельбы в ночном клубе Стамбула, где во время празднования Нового года переодетые в костюмы Санта-Клаусов неизвестные открыли огонь, погибли 39 человек. Среди них 16 иностранцы. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции, передает агентство AFP.

В результате теракта пострадали более 40 человек.

В сети появилось видео, на котором запечатлен один из нападавших.

На нем видно, что вокруг человека в белом и в белой шапке перевернуты столы, разбросаны вещи. Видны, также лежащие на полу люди.

Как сообщалось, полиция ликвидировала террориста, который совершил вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле.

Источник: korrespondent.net