В США столкнулись два самолета: погибли три человека

Над городком Мак-Кинни в американском штате Техас в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В результате три человека погибли. Инцидент произошел недалеко от частного аэропорта.

В местном управлении авиации заявили, что пилоты обоих самолетов применяли правила визуальных полетов и не выходили на контакт с диспетчером перед катастрофой.

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Источник: korrespondent.net