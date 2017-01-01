Новый год в АТО: военные сообщают о 44 обстрелах

Сепаратисты за прошедшие сутки осуществили 44 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник вел огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовал 120 и 82-мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стрелял по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82-мм минометов сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.

В свою очередь в ДНР сообщают, что украинская армия в первые минуты нового 2017 года открыла огонь по селу Саханка Новоразовского района.

"В 00:01 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 мм по селу Саханка Новоазовского района на юге страны. В считанные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин", - заявили в ДНР.

Примерно в это же время обстрелу со стороны ВСУ подвергся также поселок Трудовские на западе Донецка, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой, заявляют в ДНР.

Отметим, несмотря на соглашение о перемирии с 24 декабря, в последние дни военные регулярно сообщают о нескольких десятках обстрелов.

Источник: korrespondent.net