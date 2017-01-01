Теракт в сирийском Тартусе: погибли полицейские

В сирийском городе Тартус совершили самоподрывы два смертника. В результате погибли минимум двое полицейских. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на сирийский телеканал.

Также, сообщается о раненых, в результате взрыва, однако их точное количество неизвестно.

Как сообщал Корреспондент.net, в новогоднюю ночь неизвестный в костюме Санта-Клауса устроил стрельбу в стамбульском (Турция) клубе, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек, около 70 получили ранения.

В Стамбуле ликвидировали напавшего на ночной клуб

Источник: korrespondent.net