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01. 01. 2017

Теракт в сирийском Тартусе: погибли полицейские

В сирийском городе Тартус совершили самоподрывы два смертника. В результате погибли минимум двое полицейских. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на сирийский телеканал. 

Также, сообщается о раненых, в результате взрыва, однако их точное количество неизвестно.

Как сообщал Корреспондент.net, в новогоднюю ночь неизвестный в костюме Санта-Клауса устроил стрельбу в стамбульском (Турция) клубе, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек, около 70 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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