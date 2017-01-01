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01. 01. 2017

В Умани осквернили распятие Иисуса Христа

Полиция Черкасской области открыла производство по факту повреждения распятия Иисуса Христа в Умани. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"В отдел полиции поступило сообщением о том, что в городе Умань на берегу пруда повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам статьи 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Проводятся следственные действия.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 21 декабря неизвестные устроили погром в синагоге на могиле раби Нахмана в Умани. Они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины.

Гройсман о погромщиках синагоги в Умани: Враги государства

Источник: korrespondent.net

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