В Кельне на Новый год массовые задержания мигрантов

В Кельне полицейской проверке подверглись более тысячи человек, находившихся на площади возле главного вокзала в новогоднюю ночь. Большинство из них имеют североафриканскую внешность, заявил шеф кельнской полиции Юрген Матиес, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, около 300 человек были сняты с поезда на вокзале Дойц - это следующая от главного вокзала станция на другом берегу Рейна. "Мы допрашиваем их, и установим их личности. Никто не будет отпущен слишком рано", - подчеркнул Матиес, отметив, что полицейские будут принимать решения о дальнейшей судьбе задержанных по обстоятельствам.

В усиленных мерах безопасности в новогоднюю ночь в Кельне задействовано примерно 1500 полицейских. Площадь у главного вокзала огорожена, фейерверки на ней запрещены. У желающих пройти на площадь просят показать документы, а тех, кто не может подтвердить свою личность, подвергают более тщательному контролю вплоть до задержания.

В рамках новой концепции городской безопасности на привокзальной площади и в ряде других мест размещены видеокамеры высокого разрешения, передающие картинку в режиме реального времени на мониторы в управление полиции. Главная цель властей - не допустить повторения беспорядков новогодней ночи с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года, когда было совершенно 900 преступлений на сексуальной почве в отношении 1200 женщин.

Источник: korrespondent.net