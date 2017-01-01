Ким Чен Ын: разработка можконтинентальной ракеты близка к финалу

Северная Корея вступила в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил лидер страны Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения.
По словам северокорейского лидера, Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику в отношении страны.
В своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг".
В конце октября представители армий США и Южной Кореи сообщили о том, что в КНДР провалился тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности.
Это была восьмая за последние семь месяцев попытка КНДР запустить баллистическую ракету.
Как отмечают наблюдатели, в нынешнем году КНДР проявляет беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.
КНДР создаст ракеты, способные долететь до США
В марте Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание и запуск ракеты.
Источник: Русская служба Би-Би-си
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
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