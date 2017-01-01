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01. 01. 2017

В Бурунди застрелили министра по делам окружающей среды,

Неизвестный в Бурунди застрелил министра по делам окружающей среды, сообщила полиция.

Убийство 54-летнего Эммануэля Нийонкуру произошло в ночь на 1 января в столице страны Бужумбуре.

"Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, убил министра, когда он возвращался домой", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что в рамках расследования убийства была арестована женщина.

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Источник: korrespondent.net

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