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01. 01. 2017

Порошенко: Украинская оккупация – временна

Президент Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации".

"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине", - заявил Порошенко.

На видео с 19:40

Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. 

Как сообщалось, накануне Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко посетил военных в районе Широкино.

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Источник: korrespondent.net

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