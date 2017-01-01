Порошенко: Украинская оккупация – временна

Президент Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации".
"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине", - заявил Порошенко.
На видео с 19:40
Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях.
Как сообщалось, накануне Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко посетил военных в районе Широкино.
Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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