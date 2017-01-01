За прошлый год в мире убили 28 церковнослужителей

В течение 2016 года в мире были убиты 14 католических священников, 9 монахинь, семинарист и четверо пастырских служителей - мирян. Об этом сообщает Радио Ватикана со ссылкой на данные католического информационного агентства Fides.

12 из них погибли насильственной смертью на американском континенте; в Европе, в Северной Франции жертвой террористов стал отец Жак Амель, которого убили при алтаре во время мессы.

Большинство пастырских работников были убиты в результате попыток кражи или грабежа. Речь идёт о также ситуациях, когда погибшие священники, монахини и миряне обличали несправедливость и коррупцию, заботились о самых нуждающихся; некоторые из служителей погибли от рук тех, кому помогали.

В докладе агентства Fides упоминается о трёх священниках, похищенных и убитых в Мексике, вероятно, за их приверженность борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также о мексиканском священнике Хосе Луисе Санчесе Руисе, похищенном, а затем отпущенном с «явными признаками пыток». Накануне похищения этому священнику неоднократно угрожали за его резкую критику местной коррупции и преступности.

Другие пастырские служители погибли в Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Гаити и США.

В Африке священники, монахини и сотрудники благотворительного фонда «Каритас» потеряли жизни в результате нападений в Нигерии, Южном Судане и Конго.

На азиатском континенте пастырские служители были убиты на Филиппинах, в Индонезии, Сирии, а также в Йемене: в этой стране недавно погибли четыре монахини-миссионерки.

Кроме того в докладе выражается обеспокоенность за судьбы похищенных пастырских служителей, о которых нет никаких известий.

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Источник: korrespondent.net