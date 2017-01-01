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01. 01. 2017

В Украине вдвое выросла минимальная зарплата

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн. Такой показатель заложен в госбюджете-2017.

Напомним, парламент принял госбюджет-2017 в ночь на 21 декабря.

Сегодня в силу вступил бюджет на 2017 год. Доходы бюджета определены на уровне 731,03 млрд гривен. Доходы общего фонда составляют 673,74 млрд гривен, специального - 57,3 млрд гривен.

Расходы определены в размере 800,02 млрд гривен. Предельный объем дефицита бюджета - 77,55 млрд гривен. Предельный объем госдолга определен в сумме 1,717 трлн гривен.

Прожиточный минимум на одного человека установлен с 1 января - 1 544 гривны, с 1 мая - 1 624 гривны, с 1 декабря - 1 700 гривен.

Минимальная зарплата с 1 января составляет 3 200 гривен. 

Отметим, ранее президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен). 

Источник: korrespondent.net

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