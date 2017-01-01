Теракт в Стамбуле в Новый год: все подробности

Теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Терорист в белом костюме Санта Клауса после полуночи расстрелял посетителей переполненного престижнейшего клуба Турции Reina из автомата. В клубе находилось до 700 людей. Погибло не менее 39 человек (16 иностранцев), 70 ранено.

Все подробности стрельбы в Стамбуле 31 декабря, фото, видео

Генконсульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли среди жертв теракта граждане Украины, и открыло горячую линию +90 530 612 55 77. Уже известно, что россиян среди погибших нет.

Нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе Ортакей в 1:15 по местному времении и открыл стрельбу из автомата Калашникова, когда в клубе 500-700 человек уже праздновали Новый 2017 год. В клубе началась паника, некоторые из людей начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись.

Перед тем, как войти в клуб, терорист застрелил офицера полиции и одного прохожего. Злоумышленник был одет в белый костюм Санты. Из 39 погибших в Турции 16 - граждане других стран. Каких - пока не известно.

По некоторым данным, пока не подтвержденным, терористов было двое, и они между собой переговаривались по-арабски. Одного из нападающих полиция ликвидировала, другого вероятного нападающего ищут.

В сети появилось видео теракта в Стамбуле, на котором видно, что вокруг человека в белом костюме и шапке с помпоном перевернуты столы и разбросаны вещи, а на полу лежат люди. Allegedly CCTV at the club #Istanbul #Turkey one of the shooters. pic.twitter.com/2q9R5KVenP — Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г. Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP — Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г. Сразу после трагедии владелец клуба в интервью газете Хюрриет заявил, что о готовящемся теракте власти Турции предупреждала разведка США. Очевидцы, которым удалось спастись, рассказали подробности теракта в ночном клубе Стамбула. По их слвам, погибших может быть больше 40 человек. "Мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу, - отметила турчанка Синем Уяник. "Они сказали, что погибли 35-40 человек, но, вероятно, их больше, потому что, когда я шел, я видел, как люди идут прямо по телам", - рассказал футболист Сефа Бойдас."Моя подруга была на высоких каблуках. я поднял ее и вынес на своей спине, - написал он в Twitter. Клуб Reina находится под мостом через Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую часть Стамбула. Это один из самых популярных ночных клубов всей Турции. В клубе в свое время отдыхали Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Пэрис Хилтон, Хулио Иглесиас, Джон Бон Джови.

Источник: korrespondent.net