Пожар на пароме в Индонезии: более 20 погибших

Неподалеку от Джакарты (Индонезия) загорелся паром, в результате чего по меньшей мере 23 человека погибли, передает агентство АР со ссылкой на представителя властей.

На судне находилось около ста человек.

Паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов архипелага Округа Тысячи Островов.

Представитель местных служб Сепли Мадрето сообщил телеканалу MetroTV, что более 10 пострадавших были доставлены в больницы. Он также отметил, что огонь охватил половину судна.

Напомним, в результате крушения парома на реке Чиндуин в центральной части Мьянмы погибли 32 человека, десятки пропали без вести.

Источник: korrespondent.net