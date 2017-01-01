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01. 01. 2017

Стрельба в Стамбуле: выживший при взрыве возле стадиона турок погиб в клубе

Выживший после взрыва возле стадиона футбольного клуба "Бешикташ" Фатих Сакмак погиб во время новогодней стрельбы в Стамбуле, сообщает HaberTurk.

Напомним, 10 декабря в Стамбуле после матча турецкой суперлиги между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор" недалеко от стадиона Vodafone Arena произошел взрыв. Дистанционным способом был подорван заминированный автомобиль, а спустя почти минуту в близлежащем парке подорвался террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 39 человек, еще 155 получили ранения.

Сегодня ночью в Стамбуле во время празднования Нового года в ночном клубе Reina мужчины в костюмах Санта Клаусов открыли стрельбу из автомата. В результате атаки погибло 39 человек, около 70 пострадали.

Источник: korrespondent.net

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