Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2017, воскресенье, 16:15
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
01. 01. 2017

Украинцев среди погибших в Стамбуле нет - МИД

Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией", - говорится в сообщении.

Также теракт прокомментировал глава МИД Павел Климкин.

"Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - написал министр в Twitter.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены.

Cмотрите фотогалерею: Украинцев среди погибших в Стамбуле нет - МИД

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.