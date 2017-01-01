Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией", - говорится в сообщении.

Также теракт прокомментировал глава МИД Павел Климкин.

"Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - написал министр в Twitter.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены.

Cмотрите фотогалерею: Украинцев среди погибших в Стамбуле нет - МИД

Источник: korrespondent.net