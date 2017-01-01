В аварии на юге Германии погибли шесть человек

В результате автомобильной аварии из-за, предположительно, густого тумана в новогоднюю ночь на юге Германии погибли шесть человек, еще 13 были получили ранения, сообщает АР.

"Шесть человек погибли, 13 ранены в результате автокатастрофы на затуманенном автобане на юге Германии", - говорится в сообщении.

Катастрофа произошла через час после полуночи за 120 км на запад от Мюнхена.

Как сообщили в полиции, пятеро погибших ехали в одной машине, еще одна жертва была в автомобиле, который раздавило под грузовиком в результате столкновения. По предварительной информации, один из водителей автомобиля свернул не в ту сторону на трассе, что и повлекло за собой катастрофу.

Как сообщалось, в столице Финляндии Хельсинки, 31 декабря, автомобиль врезался в пешеходов возле метро, в результате чего четыре человека получили травмы.

Источник: korrespondent.net