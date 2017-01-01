Теракт в Стамбуле: Порошенко направил Эрдогану соболезнования

Президент Украины Петр Порошенко осудил террористическую атаку на ночной клуб Reina в Стамбуле (Турция), в результате которой погибли не менее 39 человек, десятки ранены.

Как соогбщает пресс-служба главы государства, Порошенко направил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования.

"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в г.Стамбул, который привел к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в соболезновании.

Порошенко от имени народа Украины и от себя лично попросил "передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым".

"Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой", - подчеркнул президент.

"Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", - написал также на английском языке Порошенко в своем аккаунте в Тwitter в воскресенье днем.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены.

Источник: korrespondent.net