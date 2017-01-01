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01. 01. 2017

Королева Елизавета II не появлялась на публике 12 дней

90-летняя королева Великобритании Елизавета II пропустит новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не оправилась от перенесенной простуды, передает Би-Би-Си.

Как сообщили в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.

Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе королева отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме - также из-за плохого самочувствия. Ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря, на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.

Отметим, в конце декабря Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В следующем году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.

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Источник: korrespondent.net

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