Королева Елизавета II не появлялась на публике 12 дней

90-летняя королева Великобритании Елизавета II пропустит новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не оправилась от перенесенной простуды, передает Би-Би-Си.
Как сообщили в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.
Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе королева отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме - также из-за плохого самочувствия. Ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.
Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря, на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.
Отметим, в конце декабря Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В следующем году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.
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Источник: korrespondent.net
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