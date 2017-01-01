Премьер ждет роста доходов местных бюджетов на 25%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году. Об этом он сказал в эфире телеканала Эспрессо в воскресенье, 1 января.
"Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов... На следующий год мы закладываем еще рост +25%", - сказал Гройсман.
По словам премьера, одновременно с ростом доходов, растет и ответственность местных властей и результаты децентрализации на местах зависят от их эффективности.
Гройсман считает, что общественность также должна следить за использованием средств местных бюджетов, чтобы избежать коррупции.
Напомним, ранее сообщалось, что на местные власти переложат часть расходов бюджета.
Источник: korrespondent.net
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