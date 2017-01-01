В Киеве усилили охрану из-за марша в честь Бандеры

На факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве будут обеспечивать порядок 700 правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Как отмечено, из них 250 – военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", – сообщили в полиции.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Напомним, 1 января по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве и других регионах страны в последние годы проходят массовые мероприятия.

В центре столицы сегодня в 18:00 пройдет факельное шествие в честь Бандеры. Его маршрут пройдет центральными улицами столицы: Владимирская, бул. Шевченко, Крещатик и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано файер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Напомним, первый масштабный марш националистов по Киеву состоялся в 2012 году: сторонники "Свободы" прошли шествием в честь 70-летия УПА.

Источник: korrespondent.net