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01. 01. 2017

В Киеве усилили охрану из-за марша в честь Бандеры

На факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве будут обеспечивать порядок 700 правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Как отмечено, из них 250  военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене",  сообщили в полиции.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Напомним, 1 января по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве и других регионах страны в последние годы проходят массовые мероприятия. 

В центре столицы сегодня в 18:00 пройдет факельное шествие в честь Бандеры. Его маршрут пройдет центральными улицами столицы: Владимирская, бул. Шевченко, Крещатик и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано файер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Напомним, первый масштабный марш националистов по Киеву состоялся в 2012 году: сторонники "Свободы" прошли шествием в честь 70-летия УПА. 

Источник: korrespondent.net

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