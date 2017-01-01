В Киеве усилили охрану из-за марша в честь Бандеры

На факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве будут обеспечивать порядок 700 правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.
Как отмечено, из них 250 – военнослужащие Национальной гвардии Украины.
"Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", – сообщили в полиции.
Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.
Напомним, 1 января по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве и других регионах страны в последние годы проходят массовые мероприятия.
В центре столицы сегодня в 18:00 пройдет факельное шествие в честь Бандеры. Его маршрут пройдет центральными улицами столицы: Владимирская, бул. Шевченко, Крещатик и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано файер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.
Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Напомним, первый масштабный марш националистов по Киеву состоялся в 2012 году: сторонники "Свободы" прошли шествием в честь 70-летия УПА.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-