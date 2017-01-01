Эрдоган:Террорист в Стамбуле не был одет как Санта

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что стамбульский террорист не был одет как Санта Клаус. Об этом он заявил на брифинге, передает CNN Turk.

Он сказал, что одежду Санты на пеступнике придумали.

Также премьер сообщил, что террорист бросил оружие в клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 января терорист в белом костюме Санта Клауса расстрелял посетителей клуба Reina в Стамбуле. В клубе находилось до 700 людей. Погибло не менее 39 человек (16 иностранцев), 70 ранено. Известно, что в ночном клубе на праздновании были украинцы.

Источник: korrespondent.net