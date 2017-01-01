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01. 01. 2017

Пьяный водитель из Украины сбил насмерть двух девушек в Польше – СМИ

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши, передает Польское радио 

Девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте, сообщает Польское радио со ссылкой на журналиста Радио Вроцлав.

"30-летний водитель из Украины за несколько минут перед наступлением Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал внедорожником Джип, съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", - сообщил журналист Радио Вроцлав.

Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Правоохранители сообщили, что водитель Джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое", - сообщает издание.

Напомним, ранее в Польше украинский автобус попал в смертельное ДТП.

Источник: korrespondent.net

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