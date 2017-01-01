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01. 01. 2017

В Бразилии мужчина застрелил 11 человек в новогоднюю ночь

В Бразилии в городе Кампина мужчина ворвался на новогоднюю вечеринку с оружием и застрелил по меньшей мере 11 человек, сообщает Reuters.

Среди погибших, вероятно, была бывшая жена и 8-летний сын нападающего. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В полиции Сан-Паулу считают, что стрелок пошел на преступление из-за развода с женой.

По данным некоторых СМИ, в результате стрельбы погибли 15 человек, есть несколько раненых.

Как рассказали журналистам очевидцы, они сначала приняли звуки стрельбы за взрывы петард. Они слышали их около четверти часа в полночь. Полицию вызвали на место происшествия после того, как один из раненых добрался к их дому.

Напомним, в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, около 70 ранены.

Источник: korrespondent.net

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