В Бразилии мужчина застрелил 11 человек в новогоднюю ночь

В Бразилии в городе Кампина мужчина ворвался на новогоднюю вечеринку с оружием и застрелил по меньшей мере 11 человек, сообщает Reuters.
Среди погибших, вероятно, была бывшая жена и 8-летний сын нападающего. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В полиции Сан-Паулу считают, что стрелок пошел на преступление из-за развода с женой.
По данным некоторых СМИ, в результате стрельбы погибли 15 человек, есть несколько раненых.
Как рассказали журналистам очевидцы, они сначала приняли звуки стрельбы за взрывы петард. Они слышали их около четверти часа в полночь. Полицию вызвали на место происшествия после того, как один из раненых добрался к их дому.
Напомним, в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, около 70 ранены.
Источник: korrespondent.net
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