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01. 01. 2017

В Борисполе задержали россиянина, разыскиваемого за терроризм

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который находился в международном розыске.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 г разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - говорится в обнародованном в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Задержанный передан подразделению Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее пограничники задержали в Борисполе экс-главу российского банка.

Источник: korrespondent.net

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