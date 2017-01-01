Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2017, воскресенье, 20:54
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
01. 01. 2017

В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве в воскресенье, 1 января, проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН (б) Степана Бандеры.

Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано фаер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.

Как передает Интерфакс-Украина, шествие насчитывает около 1 тысячи человек. Оно стартовало от парка им.Тараса Шевченка в сторону Бессарабской площади. 

Во главе колоны люди несут большой портрет Бандеры. Во главе колоны также идут барабанщики. Шествие освещается около 300 зажженными факелами. Кроме того люди держат национальные украинские и красно-черные флаги.

Некоторые из участников шествия одеты в камуфляжную форму. Акция проходит мирно.

Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня уже состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече, передает 112 Украина.

Также отметили день рождения Бандеры во Львове. Там люди возложили цветы к памятнику проводнику ОУН.

Напомним, в Киеве факельное шествие в честь Бандеры будут охранять 700 правоохранителей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.