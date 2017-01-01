В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве в воскресенье, 1 января, проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН (б) Степана Бандеры.
Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано фаер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.
Как передает Интерфакс-Украина, шествие насчитывает около 1 тысячи человек. Оно стартовало от парка им.Тараса Шевченка в сторону Бессарабской площади.
Во главе колоны люди несут большой портрет Бандеры. Во главе колоны также идут барабанщики. Шествие освещается около 300 зажженными факелами. Кроме того люди держат национальные украинские и красно-черные флаги.
Некоторые из участников шествия одеты в камуфляжную форму. Акция проходит мирно.
Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня уже состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече, передает 112 Украина.
Также отметили день рождения Бандеры во Львове. Там люди возложили цветы к памятнику проводнику ОУН.
Напомним, в Киеве факельное шествие в честь Бандеры будут охранять 700 правоохранителей.
Источник: korrespondent.net
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