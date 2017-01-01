Трое украинских военных получили ранения 1 января

В течение 1 января в зоне проведения АТО трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"К сожалению, трое наших военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

С начала суток и до 18.00 1 января сепаратисты 22 обстреляли позиции ВСУ, в том числе 13 раз – на Мариупольском направлении, 6 – на Донецком и 3 – на Луганском, сообщают украинские военные.

Ранее военные сообщали о 44 обстрелах на Новый год в зоне АТО.

Источник: korrespondent.net