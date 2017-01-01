В Швеции ввели в обращение слово "трампизация"

В Швеции официально ввели в обращение новое слово, навеянное выступлениями избранного президента США Дональда Трампа, сообщают французские СМИ.

Речь идет о слове "Trumpifiering", которое можно перевести как "трампизация".

Оно означает "публичное выступление в таком стиле, при котором цель – высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах", – пояснили члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции.

В общей сложности, в Швеции одобрили 43 новых слова, "родившихся" в 2016 году.

Напомним, ранее в Китае установили статую петуха, похожего на Трампа.

Источник: korrespondent.net