Пашинский подстрелил мужчину: версия пострадавшего

Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. Депутат рассказал, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его бутылкой по голове. Защищаясь, Пашинский прострелил ногу мужчины.

Супруга пострадавшего Ольга рассказала на месте события изданию Страна свою версию. Она в это время якобы все время разговаривала с мужем по мобильному телефону и слышала все происходящее.

По ее словам, муж в это время помогал подтолкнуть микроавтобус, который заглох посреди трассы. В это время к ним на внедорожнике подъехал Пашинский с женщиной. Она якобы начала на повышенных тонах требовать включить аварийку.

"На что мой муж, отягощенный этой работой, я не скрываю, послал ее и толкал машину дальше. И тут он услышал, что мерседес со скрипом тронулся с места", - рассказала жена.

Она утверждает, что Пашинский подошел к мужчине в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения и предупредительного выстрела. Он начал защищать жену.

Дом Пашинского в в селе Хлепча Васильковского района Киевской области/ Страна

"У мужа с собой в куртке была бутылка шейка... Он этой бутылкой ударил уже тогда, когда ствол пистолета был направлен ему в грудь, после чего прозвучал выстрел и пуля попала в ногу", - сообщила она.

Женщина считает, что если бы муж его не ударил, он бы все равно выстрелил, но попал бы в корпус: "Если бы мой муж в этот момент не оказал никакого физического воздействия, это могло бы закончиться не только выстрелом в ногу".

После этого женщина подъхала к мужу. Пашинский дейтсвительно оказал пострадавшему первую помощь. Позже подъехал его сын, который сопроводил супругов в больницу.

Мужчину прооперировали и перевели в реанимацию. По словам жены потерпешего, Пашинские просили их семью не предавать огласки этот инцидент.

В свою очередь, Пашинский утверждает что он выстрелил только после удара бутылкой. Он еще раз прокомментировал инцидент в своем Facebook и опубликовал фотографии с места происшествия.

Отметим, полиция подтвердила сегодня версию Пашинского. Инцидент расследуют как хулиганство. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.

"Сейчас квалификация идет – это ст. 296 УК "хулиганские действия". Пока по этой статье мы выясняем, что там происходило. С места событий мы изъяли две гильзы и дальше выясняем все обстоятельства", - заявил Жукович.

Он также отметил, что Пашинский применил зарегистрированное оружие. В полиции также заявляли, что нападавший уже имел проблемы с законом и что в отношении его были открыты производства.

Источник: korrespondent.net