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01. 01. 2017

В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые

В Стамбуле 1 января днем неизвестный открыл огонь по мечети, передает Haberturk.

Как отмечается, мужчина открыл огонь из винтовки, когда люди собрались в мечети для молитвы.

По предварительным данным, в результате инцидента есть двое раненых.

Пока не известно, имеет ли этот эпизод террористическую направленность.

Напомним, в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Источник: korrespondent.net

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