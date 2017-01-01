Посол Украины в США отреагировал на статью Пинчука

Посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал олигарха Виктора Пинчука за его позицию, высказанную в статье для The Wall Street Journal.
Дипломат написал на своей странице в Facebook, что большой бизнес должен сосредоточиться на поддержке Украины, а не "помогать врагам".
Он добавил, что хотел бы увидеть в американских СМИ мнение украинских ребят с передовой, или, по крайней мере, тех, кто там побывал.
"Что обидно – мы здесь в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают. Никаких ресурсов не хватит. Надеюсь, в 2017-м наш крупный бизнес наконец-то начнет вкладываться в собственное выживание в Украине и поддержку наших партнеров, а не помогать врагам", – считает посол.
Напомним, 29 декабря в американском издании The Wall Street Journal вышла статья Виктора Пинчука "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia). Публикация уже вызвала широкую волну критики в украинском обществе.
Источник: korrespondent.net
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