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01. 01. 2017

Посол Украины в США отреагировал на статью Пинчука

Посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал олигарха Виктора Пинчука за его позицию, высказанную в статье для The Wall Street Journal.

Дипломат написал на своей странице в Facebook, что большой бизнес должен сосредоточиться на поддержке Украины, а не "помогать врагам".

 
"Меня спрашивают: каково твое отношение к статье Виктора Пинчука в WSJ. Честно говоря, не вижу необходимости реагировать. Попытка уловить коньюктурно момент и бизнес – as usual. Считаю, что это тот случай, когда "Акела промахнулся", – отметил Чалый.

Он добавил, что хотел бы увидеть в американских СМИ мнение украинских ребят с передовой, или, по крайней мере, тех, кто там побывал.

"Что обидно – мы здесь в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают. Никаких ресурсов не хватит. Надеюсь, в 2017-м наш крупный бизнес наконец-то начнет вкладываться в собственное выживание в Украине и поддержку наших партнеров, а не помогать врагам", – считает посол.

Напомним, 29 декабря в американском издании The Wall Street Journal вышла статья Виктора Пинчука "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia). Публикация уже вызвала широкую волну критики в украинском обществе.

Источник: korrespondent.net

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