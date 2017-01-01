В Дании умер самый старый родственник Николая II

В Дании в возрасте 90 лет скончался самый старый родственник последнего русского царя Николая II князь Дмитрий Романов, передает Радио Свобода.

Дмитрий Романович Романов родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция) в семье князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой. Он приходился троюродным племянником последнему российскому императору Николаю II.

Он также называл себя главой Дома Романовых, что оспаривалось другими Романовыми. Дмитрий Романов также был праправнуком по прямой линии императора Николая I.

В последние годы он жил в Дании, работал историком, служил в банке, занимался писательской деятельностью, а также вел благотворительные проекты для российских больниц и детских домов.

Князь Дмитрий был последний раз в России в октябре 2016 года, когда ему был вручен орден Святого Александра Невского за заслуги в распространении исторического и культурного наследия России.

Царь Николай II, его жена и пятеро детей были расстреляны большевиками в 1918 году в Екатеринбурге, менее чем через год после того, как император отрекся от престола.

Напомним, ранее сообщалось, что глава дома Романовых прибыла в Крым.

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Источник: korrespondent.net