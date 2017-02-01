В Конгрессе США готовы усилить санкции против РФ

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий выступают за введение дополнительных санкций против России, обвиняемой Вашингтоном в кибератаках. Об этом заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в эфире ABC.

"Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания (России – ред.)", – сказал Шифф.

По его словам, в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит снять введенные администрацией Барака Обамы санкции против России, он столкнется с противодействием со стороны конгресса США.



"Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций", – подчеркнул Шифф.

Ранее будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о своих сомнениях в том, что новые антироссийские санкции США из-за якобы причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом.



Трамп сомневается, что РФ причастна к кибератакам

Напомним, США обвинили Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов. 29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net