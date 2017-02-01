Надпись Hollywood в Лос-Анджелесе изменили на Hollyweed

В Лос-Анджелесе неизвестные завесили баннерами две буквы на знаменитой надписи Hollywood, тем самым превратив ее в Hollyweed (что можно перевести как "святая марихуана"), сообщает Los Angeles Times.

В полиции заявили, что данный инцидент является нарушением закона и подлежит расследованию. Пока у правоохранителей нет подозреваемых.

"Hollyweed" — 1976 // 2017 pic.twitter.com/7DWcowPLm4 — x (@flixls) 1 января 2017 г.

В Нью-Йорке повесили прославляющий РФ баннер



Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе был создан в качестве рекламы в 1923 году. Впоследствии он приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.

Источник: korrespondent.net