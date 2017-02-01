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02. 01. 2017

Надпись Hollywood в Лос-Анджелесе изменили на Hollyweed

 
В Лос-Анджелесе неизвестные завесили баннерами две буквы на знаменитой надписи Hollywood, тем самым превратив ее в Hollyweed (что можно перевести как "святая марихуана"), сообщает Los Angeles Times.
 
В полиции заявили, что данный инцидент является нарушением закона и подлежит расследованию. Пока у правоохранителей нет подозреваемых.

"Hollyweed" — 1976 // 2017 pic.twitter.com/7DWcowPLm4

— x (@flixls) 1 января 2017 г.
В Нью-Йорке повесили прославляющий РФ баннер
 
Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе был создан в качестве рекламы в 1923 году. Впоследствии он приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.

Источник: korrespondent.net

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