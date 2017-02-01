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02. 01. 2017

Пилот начертил в небе поздравление с Новым годом

 
Пилот Бэн Дэвис из британского города Букингем (графство Бакингемшир) "начертил" в небе над Великобританией гигантское поздравление с Новым годом. Траектория маршрута сложилась во фразу Happy NY, пишет Daily Mail.
 
По словам летчика, 346-километровый полет занял у него два часа и 23 минуты. 
 
Мужчина выполнял его на двухместном самолете Evektor EV-97. "Нарисовать" поздравление ему удалось с первой попытки. 

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Ранее сообщалось, что вандалы изменили знаменитую надпись Hollywood в Лос-Анджелесе на Hollyweed.

Источник: korrespondent.net

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