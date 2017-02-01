Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле

Украинцев среди погибших во время теракта в Стамбуле нет, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ідентифікація загиблих і поранених у #Стамбул'і завершується.Громадян України серед жертв і постраждалих немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 января 2017 г.

По информации агентства Anadolu, к настоящему времени опознаны 38 из 39 жертв теракта. 11 из числа погибших являлись гражданами Турции. Также в результате теракта погиб один человек, имеющий двойное гражданство – бельгийское и турецкое.

"Кувейт, Канада, Израиль, Сирия и Россия – все эти страны потеряли по одному гражданину в результате атаки", – говорится в сообщении агентства.

Также в теракте погибли по три гражданина Ливана и Ирака, по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании. Помимо этого жертвами атаки стали семь граждан Саудовский Аравии. Гражданство еще одного погибшего выясняется.



В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые

Напомним, в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Источник: korrespondent.net