В новогоднюю ночь во Франции сожгли 650 автомобилей

Во Франции злоумышленники в новогоднюю ночь сожгли около 650 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

"В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602", – отметили в МВД Франции.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет количество сожженных автомобилей в новогоднюю ночь сократилось на 20%.



Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей

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Источник: korrespondent.net