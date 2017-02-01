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02. 01. 2017

В новогоднюю ночь во Франции сожгли 650 автомобилей

 
Во Франции злоумышленники в новогоднюю ночь сожгли около 650 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
 
"В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602", – отметили в МВД Франции.
 
В ведомстве отметили, что за последние пять лет количество сожженных автомобилей в новогоднюю ночь сократилось на 20%.

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве сожгли авто парламентского контролера.

Источник: korrespondent.net

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