Украинцев призвали быть осторожнее в Турции

Посольство Украины в Турции призвало украинцев соблюдать правила безопасности при посещении данной страны, говорится в сообщении на сайте посольства.

"В связи с терактом, который состоялся в г. Стамбул 1 января 2017, в очередной раз обращаем внимание граждан Украины, которые находятся или планируют посетить Турцию, на необходимость соблюдения правил безопасности", – говорится в заявлении.

Посольство рекомендует избегать без крайней необходимости длительного пребывания в транспортных терминалах, на узловых остановках общественного транспорта, ограничить посещение административных зданий, крупных торгово-развлекательных комплексов, ресторанов, кафе, ночных клубов.

Также украинцам советуют постоянно следить за новостями по развитию ситуации в стране, выполнять все законные указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.



Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены.

Источник: korrespondent.net