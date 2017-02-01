Лента RSS
Подписаться на ленту
02 января 2017, понедельник, 06:00
+1°C
Завтра -2°C
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
02. 01. 2017

У Трампа рассказали о его планах после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы. Об этом заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер в интервью телеканалу ABC.

"В первый день (после инаугурации – ред.) он подпишет целый ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", – сказал Спайсер.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить около 70 процентов указов за подписью действующего главы государства Барака Обамы.

Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов

Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.