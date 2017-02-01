У Трампа рассказали о его планах после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы. Об этом заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер в интервью телеканалу ABC.
"В первый день (после инаугурации – ред.) он подпишет целый ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", – сказал Спайсер.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить около 70 процентов указов за подписью действующего главы государства Барака Обамы.
Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-