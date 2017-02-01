Премьера Израиля допросят по делу о коррупции

Полиция Израиля в ближайшие три дня допросит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает газета Гаарец.

Отмечается, что допрос может пройти уже в понедельник, 2 января, в резиденции премьера.

Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом.

Правоохранители также рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на еще одно, более серьезное дело. Детали второго дела пока не раскрываются.

Нетаньяху отверг все возможные обвинения. "Они не придут ни к чему, потому что ничего нет", – заявил премьер Израиля.



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Напомним, по данным СМИ, Нетаньяху проходит по делам о взяточничестве и мошенничестве.

Источник: korrespondent.net