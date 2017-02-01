Лента RSS
Подписаться на ленту
02 января 2017, понедельник, 05:53
+1°C
Завтра -2°C
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
02. 01. 2017

Премьера Израиля допросят по делу о коррупции

 
Полиция Израиля в ближайшие три дня допросит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает газета Гаарец.
 
Отмечается, что допрос может пройти уже в понедельник, 2 января, в резиденции премьера.
 
Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. 
 
Правоохранители также рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на еще одно, более серьезное дело. Детали второго дела пока не раскрываются.
 
Нетаньяху отверг все возможные обвинения. "Они не придут ни к чему, потому что ничего нет", – заявил премьер Израиля. 

Нетаньяху запретил министрам контакты с Украиной
 
Напомним, по данным СМИ, Нетаньяху проходит по делам о взяточничестве и мошенничестве.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.