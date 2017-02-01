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02. 01. 2017

В Казахстане обрушился дом: погибли девять человек

 
Девять человек погибли в результате обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
 
"На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое – дети 2016 года рождения, один – 2010 года рождения", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
 
Утром 2 января спасатели извлекли из-под завалов живого человека. К ликвидации ЧС привлечены почти 300 человек. Задействована тяжелая техника.
 
Инцидент произошел в поселке Шахан Карагандинской области вечером 1 января. Причина произошедшего устанавливается.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 декабря в результате обрушения дома в Чернигове погибла женщина 1991 года рождения. 

Источник: korrespondent.net

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