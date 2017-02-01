В Японии ожидаются пробки длиной более 55 километров

Автомобильные пробки длиной более 55 километров прогнозируются в Японии к вечеру понедельника, 2 января, в связи с завершением новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр дорожного движения Японии.

Рабочие дни начинаются в Японии уже 3-4 января, поэтому все, кто встретил Новый 2017 год у родителей вдали от центральных городов, поспешат домой.

На скоростной дороге Томэй в сторону Токио протяженность автомобильной пробки может составить 55 километров. В префектуре Сайтама – 40-45 километров, в префектуре Аити – до 35 километров.





На трассе под Одессой 20-километровая пробка из-за ДТП Пик пробок на скоростных электропоездах Синкансэн и на авиамаршрутах прогнозируется на вторник, 3 января.

Напомним, летом 2016 года в дорожной пробке на острове Ява от обезвоживания и переутомления скончались 12 человек.

Источник: korrespondent.net