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02. 01. 2017

В Японии ожидаются пробки длиной более 55 километров

 
Автомобильные пробки длиной более 55 километров прогнозируются в Японии к вечеру понедельника, 2 января, в связи с завершением новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр дорожного движения Японии.
 
Рабочие дни начинаются в Японии уже 3-4 января, поэтому все, кто встретил Новый 2017 год у родителей вдали от центральных городов, поспешат домой. 
 
На скоростной дороге Томэй в сторону Токио протяженность автомобильной пробки может составить 55 километров. В префектуре Сайтама – 40-45 километров, в префектуре Аити – до 35 километров.
 
Пик пробок на скоростных электропоездах Синкансэн и на авиамаршрутах прогнозируется на вторник, 3 января.

На трассе под Одессой 20-километровая пробка из-за ДТП
 
Напомним, летом 2016 года в дорожной пробке на острове Ява от обезвоживания и переутомления скончались 12 человек.

Источник: korrespondent.net

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