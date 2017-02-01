Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился ночью 2 января в Москве, сообщает РИА Новости.

Лайнер специального летного отряда "Россия" Управделами президента РФ вылетел из Вашингтона вечером 1 января. Всего CША покинули 96 россиян.

Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле.



Выжигая земли Трампа. Прощальные санкции Обамы

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.



В МИД РФ заявили, что действия США носят разрушительный характер. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США.

Источник: korrespondent.net