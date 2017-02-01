Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился ночью 2 января в Москве, сообщает РИА Новости.
Лайнер специального летного отряда "Россия" Управделами президента РФ вылетел из Вашингтона вечером 1 января. Всего CША покинули 96 россиян.
Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле.
Выжигая земли Трампа. Прощальные санкции Обамы
Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.
В МИД РФ заявили, что действия США носят разрушительный характер. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-