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02. 01. 2017

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился ночью 2 января в Москве, сообщает РИА Новости.

Лайнер специального летного отряда "Россия" Управделами президента РФ вылетел из Вашингтона вечером 1 января. Всего CША покинули 96 россиян.

Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле.

Выжигая земли Трампа. Прощальные санкции Обамы

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

В МИД РФ заявили, что действия США носят разрушительный характер. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США.

Источник: korrespondent.net

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